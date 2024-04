29 de Abril - Dia Internacional da Dança. A comemoração foi criada para destacar o trabalho do francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), bailarino, professor y escritor. Autor de “As cartas sobre a dança", que influenciou gerações de bailarinos.





Dança - Texto de Jucélia Betinardi Fachini comemorando o Dia da Dança



Eu sempre gostei muito de dançar. A dança deixa as pessoas mais alegres. Ela faz bem para o corpo, para a alma, e também levanta a nossa autoestima. Há vários tipos de dança: Balé, Valsa, Samba, Funk, Sertaneja, Rumba, Dança do Ventre, Tango, Flamenco, Street Dance (Dança de rua), Salsa, Merengue, etc...

Quando jovem eu ia nos bailes de Igreja, dançava sem parar... Nos dias atuais eu continuo dançando com minhas netinhas, e com o meu netinho.

Se uma criança tem o sonho de dançar, devemos incentivá- la a dançar. Pois vai dar bem-estar a ela. Na sua fase adulta a criança ficará preparada para dançar, realizando seu sonho. Sendo assim uma pessoa mais feliz.

Viva o dia da dança!

*

Na continuação poemas de Atílio Andrade, Rosani Abou Adal e Isabel Furini comemorando a DANÇA



A última dança- Poema de Atílio Andrade

As folhas

em seu último suspiro

chicoteiam o ar em sua última dança,

e, engravidam a terra

com beijos de esperança

*

Dança Invisível - por Rosani Abou Adal

Dançar com o invisível,

sapatear com o imaginário.

Compasso doze por oito,

tempo forte embala

os movimentos ritmados.

Pés e mãos entrelaçados,

voam em busca do inatingível,

bailam como uma andorinha,

acompanham a melodia,

voam livres no espaço cênico.

Movimento, tempo e espaço

em harmonia com a metereologia

do tempo e do corpo.

Dança, em homenagem a Osíris,

para encantar o ventre,

clássica ou moderna,

eleva o corpo ao mundo das pureza.

*

A Dança dos Sete Véus -Isabel Furini

Ela dança e depois descansa os pés



sobre o abismo da emoção

enquanto brinca com seus sete véus

um pequeno escorpião amarelo

o escorpião morde seus pés



e as lembranças

iniciam uma contradança

- desta vida alguns levam sorrisos, abismos

sonhos, rancores, lágrimas ou arpões

outros poemas, canções ou amores

a dançarina levará a sua dança

e sete véus ornados com escorpiões.

Isabel Furini - Contato: [email protected]