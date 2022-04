Reconhecimento da atividade insalubre para o desempenho de serviços gerais em indústria calçadista

É consabido que na indústria calçadista os operários são contratados como auxiliares de serviços gerais, mas sua atividade efetiva consiste no fabrico manual do calçado, nas várias etapas do processo produtivo. É notório ainda que para a industrialização desses produtos sempre há uso da cola e outras substâncias contendo hidrocarbonetos aromáticos, que causam diversos problemas à saúde do trabalhador.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Proc. 5013894-92.2018.4.04.7108/RS, tratou que preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição