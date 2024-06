Ô homem de sorte!

O presidente do Londrina, Peter Silva, tem mais sorte do que juízo. Quando todos acham que ele e o clube estão na lona aparece uma mão estendida para ajudá-lo a sair do fundo do poço, ou pelo menos tentar. Desta vez, são pelo menos três mãos que o puxam.

Primeiro aparece esse grupo de empresários para comprar o atacante Ricardo e resolver, momentaneamente, os problemas financeiros do clube. Depois, vem a SM Sports, de Sérgio Malucelli e do mega-empresário do futebol Juan Figger e sugerem uma ótima parceria para disputar a Série D do Brasileiro. Se essa possibilidade ainda não der certo, Peter tem na manga uma terceira carta, uma empresa escocesa que tem como um dos sócios um londrinense e gerencia carreiras de jogadores. O empresário que é de Londrina mora hoje em Milão e já adiantou que está bem encaminhada uma conversa com o cartola alviceleste e com o prefeito eleito Homero Barbosa Neto (PDT), que teria avalizado o acordo.