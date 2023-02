Abertas reservas para lançamento do documentário e livro sobre a Umbanda Londrina

O lançamento do livro ssobre o projeto “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para a Construção da Tolerância” será no dia 23 de fevereiro às 19 horas e terá entrada gratuita com exibição de um documentário inéditos, mas é preciso fazer reserva.







As solicitações devem ser feitas, no máximo, até o dia 15 de fevereiro, através do seguinte e-mail: [email protected]. O evento acontece no Sesc Londrina Cadeião (Rua Sergipe, 52), área central de Londrina.



Publicidade

Publicidade





O documentário e a publicação levam o nome do projeto, idealizado por Chris Vianna responsável pela coordenação geral e editorial. “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância” obteve patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, através da proposta nº 21-164.

Publicidade





O projeto contou com a parceria do Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR), do Centro de Letras e Ciências Humanas, da Universidade Estadual de Londrina (CLCH – UEL).





Publicidade

SOBRE O DOCUMENTÁRIO E O LIVRO

As imagens do documentário “A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para a Construção da Tolerância” foram captadas por Carlos Guilherme Loureiro Fortes e Yashiro Manuel Imazu (responsável também pelos registros fotográficos). O filme foi editado por Artur Ianckievicz e Fran Camilo.

Publicidade





O livro foi escrito por Maurício Arruda Mendonça, com edição de Fábio Giorgio. Nacionalmente reconhecido, Mendonça é escritor, dramaturgo, poeta e tradutor. A publicação será lançada após a exibição do filme.

“A Umbanda na Terra do Café: entre Trajetórias e Histórias para Construção da Tolerância” é uma realização da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA)

Publicidade





FICHA TÉCNICA

· Texto: Maurício Arruda Mendonça

Publicidade

· Coordenação geral e editorial: Chris Vianna

· Coordenação do Laboratório de estudos sobre Religiões e Religiosidades da Universidade Estadual de Londrina (LERR – UEL) - Fábio Lanza

Publicidade

· Edição, preparação e revisão: Fabio Giorgio

· Fotografia e videomaker: Yashiro Manuel Imazu

· Projeto gráfico, editoração eletrônica e capa: Marco Tavares

· Videomaker: Carlos Guilherme Loureiro Fortes

· Edição do documentário: Artur Ianckievicz Fran Camilo

· Pesquisas e entrevistas: Beatriz Vianna Boselli Fernanda de Abreu da Silva Josiane Araújo

· Assessoria de imprensa: Antônio Mariano Júnior

· Assessoria de marketing: Edra Moraes

· Criação do site: Rodolfo Ribeiro

· Consultoria jurídica: Cely Norder

· Realização Atrito Arte, Artistas e Produtores Associados (AARPA)

· Parceria Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades (LERR), do Centro de Letras e Ciências Humanas, da Universidade Estadual de Londrina (CLCH – UEL)

· Patrocínio: Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), projeto Nº 21-164)

· Site permanente: https://aumbandanaterradocafe.com.br

·