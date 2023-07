Acidente com colisão frontal deixa homem de 62 anos morto em Santo Antônio da Platina

Um homem de 62 anos morreu após um grave acidente de trânsito na PR-092, em Santo Antônio da Platina, na noite desta terça-feira (18). A colisão frontal entre um Ford/Fiesta e uma VW/Saveiro foi na altura do quilômetro 341 da rodovia.







A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) aponta que a batida ocorreu por volta das 20h05. O Fiesta seguia no sentido Barra do Jacaré a Santo Antônio da Platina quando houve a colisão com a Saveiro, que transitava no sentido contrário.

O condutor do carro da Ford, um homem de 74 anos, e uma passageira de 73 anos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados até um pronto socorro com ferimentos.





Já o motorista da Saveiro, de 62 anos, chegou a ser atendido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.





