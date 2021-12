Acidente em Marumbi mata mulher de 39 anos e deixa seis feridos

Um acidente envolvendo três automóveis matou uma mulher de 39 anos na PRC-466 por volta das 20h deste domingo (5) em Marumbi (Centro-Norte). Seis pessoas ficaram feridas.

Dados colhidos pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e declaração de testemunhas indicam que um Volkswagen Gol, emplacado em Marumbi e conduzido por homem de 57 anos, foi efetuar uma ultrapassagem ao atingir o quilômetro 29 + 500m e bateu frontalmente com um Chevrolet Celta com placas de Borrazopolis, que trafegava no sentido contrário.

O Celta chocou-se frontalmente com outro Volkswagen Gol emplacado em Sarandi (Noroeste).





O primeiro veículo sofreu danos, sendo retirado do local. O motorista foi encaminhado ao Hospital de Marumbi.





A condutora do Celta, que teve danos de grande monta, teve óbito no local. Sua passageira de 30 anos ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (Centro-Norte), segundo a PRE.

O motorista do terceiro automóvel, de 41 anos, foi lesionado, assim como os outros ocupantes, um homem de 21 anos e duas mulheres, de 39 anos e a outra com idade não informada. Todos foram levados ao Hospital da Providência em Apucarana.