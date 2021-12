Batida entre dois carros mata um e deixa quatro feridos em Uraí

Uma batida entre um Chevrolet Celta e um Volkswagen Gol durante a manhã deste sábado (4) no quilômetro 30 da PR-442, em Uraí (Norte Pioneiro), matou Sebastião de Aguiar, 62, e deixou outros quatro envolvidos feridos.





Dados colhidos no local pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) indicam que ambos os veículos trafegavam pela PR-442 e chocaram-se frontalmente um no outro. Ambos os veículos foram danificados.

Paulo José de Aguiar, 66, condutor do Celta emplacado em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), foi encaminhado ao Hospital de Uraí com ferimentos graves, assim como sua passageira Mariene da Silva Garcia, 58.

Luzia Pereira de Paiva Aguiar, 62, uma outra ocupante do Celta, sofreu lesões médias e também foi levada ao atendimento hospitalar.





Já Aguiar morreu no hospital de Uraí posteriormente.





Jardel Gomes da Silva, 33, era quem conduzia o Gol emplacado em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Ele ficou gravemente ferido e também foi encaminhado para o hospital.

O automóvel, segundo a PRE, apresentava pendências administrativas, mas não foi possível conseguir guincho para remoção, logo, ele foi retirado da via de circulação e deixado no local conforme orientação do comandante da Companhia policial.