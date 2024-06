Acidente grave entre carro e caminhonete deixa sete feridos no Noroeste do Paraná

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete deixou sete pessoas feridas na PR-492, em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, na noite desta terça-feira (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 35 anos dirigia um Chevrolet Prisma no sentido de Paraíso do Norte a Rondon quando, ao passar pelo KM 35, fez uma manobra de ultrapassagem e perdeu o controle da direção, vindo a conduzir frontalmente com uma Toyota Hilux que trafegava na direção contrária.

O condutor do Prisma ficou ferido, assim como os quatro passageiros do veículo, de 25, 27, 33 e 42 anos. Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, da Ambulância do Município de Rondom e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados para hospitais da região.





Os ocupantes da Hilux - o condutor, de 59 anos e o passageiro de 26 anos - também se feriram e, após serem atendidos no local, foram levados até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Paraíso do Norte.





Após o acidente, os policiais rodoviários estaduais constataram que o condutor da Hilux e o veículo estavam em situações regulares. O Prisma, porém, tinha pendências administrativas, assim como o motorista, que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).