Colisão entre dois caminhões derruba carga de 14 toneladas de cimento na BR-369 em Cambé

Um acidente envolvendo dois caminhões na BR-369 em Cambé na madrugada desta quarta-feira deixou o trânsito lento nesta manhã. A colisão traseira foi registada por volta das 5h40, no km 165 da rodovia no sentido Cambé-Rolândia, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).





Um dos caminhões estava carregado com 14 toneladas de sacos de cimento e a carga ficou espalhada pela pista. Por conta do acidente e do material espalhado pela pista, a passagem de carros foi direcionada para o acostamento.





Ainda segundo a PRF, o motorista de um dos veículos se feriu no acidente e foi levado para o hospital Santa Casa de Cambé para atendimento.