Acusado de furtar mais de R$ 5 mil em produtos de mini mercado de condomínio é preso em Londrina

Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste sábado (8) em Londrina, suspeito de furtar produtos de um mini mercado localizado dentro de um condomínio no bairro Palhano, na Zona Sul.





O suspeito, que mora no local, já teria subtraído aproximadamente R$ 5 mil em mercadorias.

Na data da ocorrência, um segurança do condomínio flagrou o homem saindo do mercado com uma mochila e um saco de carvão. Com a ajuda de um morador, o suspeito foi contido próximo ao portão até a chegada da Polícia Militar.





Dentro da mochila, foram encontrados diversos itens alimentícios e de higiene, que foram reconhecidos como pertencentes ao estabelecimento.





Com isso, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para as devidas providências.



