Casal morre após dois carros colidirem em Maringá

Um acidente no Contorno Norte de Maringá, na BR-376, no Noroeste do Paraná, resultou na morte de um casal e deixou uma criança gravemente ferida na tarde deste domingo (9). A colisão traseira aconteceu por volta das 17h40, no KM 14 da rodovia, quando um Hyundai HB20 bateu na traseira de um Chevrolet Corsa.





Com o impacto, o Corsa saiu da pista, bateu na estrutura de um viaduto e capotou. O condutor, de 35 anos, morreu no local. Sua esposa, de 30 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu no hospital.

O filho do casal, de quatro anos, por sua vez, foi ejetado do veículo e segue internado em estado grave. O carro não tinha cadeirinha para a criança.





No HB20, o motorista de 36 anos sofreu uma fratura na mão, enquanto seus dois filhos, de cinco e 11 anos, tiveram ferimentos leves. Nenhuma das crianças usava cadeirinha. O condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.





Após receber atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá.





A rodovia ficou interditada até as 20h35, causando grande congestionamento. A Polícia PRF (Rodoviária Federal) investiga as circunstâncias do acidente.



