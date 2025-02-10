Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Filho de 4 anos está internado

Casal morre após dois carros colidirem em Maringá

Redação Bonde
10 fev 2025 às 11:15

Compartilhar notícia

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um acidente no Contorno Norte de Maringá, na BR-376, no Noroeste do Paraná, resultou na morte de um casal e deixou uma criança gravemente ferida na tarde deste domingo (9). A colisão traseira aconteceu por volta das 17h40, no KM 14 da rodovia, quando um Hyundai HB20 bateu na traseira de um Chevrolet Corsa.


Com o impacto, o Corsa saiu da pista, bateu na estrutura de um viaduto e capotou. O condutor, de 35 anos, morreu no local. Sua esposa, de 30 anos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu no hospital. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O filho do casal, de quatro anos, por sua vez, foi ejetado do veículo e segue internado em estado grave. O carro não tinha cadeirinha para a criança.


No HB20, o motorista de 36 anos sofreu uma fratura na mão, enquanto seus dois filhos, de cinco e 11 anos, tiveram ferimentos leves. Nenhuma das crianças usava cadeirinha. O condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. 


Após receber atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá.


A rodovia ficou interditada até as 20h35, causando grande congestionamento. A Polícia PRF (Rodoviária Federal) investiga as circunstâncias do acidente.



Imagem
Colisão entre carro e motocicleta deixa um jovem de 23 anos morto em Londrina
Um motociclista de 23 anos morreu na tarde deste domingo (9) em um grave acidente na PR-545, em Londrina, no Norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 6 da rodovia.


Imagem
Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e na região
A segunda-feira (10) será de tempo estável, com Sol e calor, em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
acidente acidente de trânsito transito Trânsito Colisão carro Carros morte mortes Rodovia Maringá
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas