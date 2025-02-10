Colisão entre carro e motocicleta deixa um jovem de 23 anos morto em Londrina

Um motociclista de 23 anos morreu na tarde deste domingo (9) em um grave acidente na PR-545, em Londrina, no Norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 6 da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a condutora de um Citroën C3 Picasso, de 33 anos, fazia uma conversão à esquerda quando a motocicleta Kawasaki Ninja ZX-6R bateu transversalmente contra o carro.

O impacto foi forte e o jovem morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





A motorista do carro, por sua vez, não sofreu ferimentos e testou negativo para o consumo de álcool.





A rodovia ficou parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.



