Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na PR-545

Colisão entre carro e motocicleta deixa um jovem de 23 anos morto em Londrina

Redação Bonde
10 fev 2025 às 10:45

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um motociclista de 23 anos morreu na tarde deste domingo (9) em um grave acidente na PR-545, em Londrina, no Norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 6 da rodovia.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a condutora de um Citroën C3 Picasso, de 33 anos, fazia uma conversão à esquerda quando a motocicleta Kawasaki Ninja ZX-6R bateu transversalmente contra o carro.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O impacto foi forte e o jovem morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. 


A motorista do carro, por sua vez, não sofreu ferimentos e testou negativo para o consumo de álcool.


A rodovia ficou parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e as autoridades investigam as circunstâncias do acidente.



Imagem
Sindicato aponta déficit de mais de seis mil policiais penais no Paraná
O déficit no número de policiais penais no Paraná vem preocupando o Sindarspen (Sindicato dos Policiais Penais do Paraná), já que, por outro lado, as atribuições destinadas aos servidores vêm crescendo nos últimos anos.


Imagem
Prefeitura de Maringá promove nesta semana leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades
A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, promove, nos dias 13 e 14 de fevereiro, o leilão on-line de veículos apreendidos por irregularidades.
acidente acidente de trânsito transito Trânsito Colisão carro motocicleta Motociclista morte Rodovia Distrito da Warta Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas