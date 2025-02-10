Acusado de jogar álcool para atear fogo na esposa e na enteada de 12 anos é preso em Arapongas

Um homem foi preso na noite de domingo (9), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), após tentar incendiar a própria casa com a esposa e a enteada de 12 anos dentro.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma jovem que denunciou que seu padrasto estava ameaçando a mãe e a irmã e tentando colocar fogo na residência.
Ao chegarem à casa, no bairro Ulisses Guimarães, os policiais encontraram a mulher e a filha na rua, pedindo socorro. A vítima relatou que o companheiro a agrediu, ameaçou ambas de morte e, em seguida, despejou álcool e querosene sobre elas e no chão da casa, dizendo que iria atear fogo.
O suspeito foi localizado na área externa da residência, próximo à churrasqueira, segurando um galão com o líquido inflamável. Assim que percebeu a presença da guarnição, ele largou o recipiente no chão e passou a insultar os policiais, chamando-os de “vagabundos”, “corruptos” e desafiando-os a tirá-lo de casa.
Em seguida, ele tentou resistir à prisão, desferindo chutes e socos contra os agentes. Os policiais precisaram imobilizá-lo e realizar o uso de algemas para contê-lo.
Após ser preso em flagrante, o homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento Alberto Esper Kallas para atendimento médico e, posteriormente, levado à 5ª Central Regional de Flagrantes da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.
A polícia confirmou que a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o agressor, incluindo ameaças semelhantes envolvendo fogo nos anos de 2022, 2023 e 2024. Apesar do susto, mãe e filha não sofreram ferimentos aparentes, mas precisaram trocar de roupa antes de comparecer à Delegacia, pois estavam encharcadas com o líquido inflamável.