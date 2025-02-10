Acusado de jogar álcool para atear fogo na esposa e na enteada de 12 anos é preso em Arapongas

Um homem foi preso na noite de domingo (9), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), após tentar incendiar a própria casa com a esposa e a enteada de 12 anos dentro.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma jovem que denunciou que seu padrasto estava ameaçando a mãe e a irmã e tentando colocar fogo na residência.

Ao chegarem à casa, no bairro Ulisses Guimarães, os policiais encontraram a mulher e a filha na rua, pedindo socorro. A vítima relatou que o companheiro a agrediu, ameaçou ambas de morte e, em seguida, despejou álcool e querosene sobre elas e no chão da casa, dizendo que iria atear fogo.





O suspeito foi localizado na área externa da residência, próximo à churrasqueira, segurando um galão com o líquido inflamável. Assim que percebeu a presença da guarnição, ele largou o recipiente no chão e passou a insultar os policiais, chamando-os de “vagabundos”, “corruptos” e desafiando-os a tirá-lo de casa.

