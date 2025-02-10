Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Foi denunciado

Acusado de jogar álcool para atear fogo na esposa e na enteada de 12 anos é preso em Arapongas

Redação Bonde
10 fev 2025 às 12:00

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso na noite de domingo (9), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), após tentar incendiar a própria casa com a esposa e a enteada de 12 anos dentro. 


Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma jovem que denunciou que seu padrasto estava ameaçando a mãe e a irmã e tentando colocar fogo na residência.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Ao chegarem à casa, no bairro Ulisses Guimarães, os policiais encontraram a mulher e a filha na rua, pedindo socorro. A vítima relatou que o companheiro a agrediu, ameaçou ambas de morte e, em seguida, despejou álcool e querosene sobre elas e no chão da casa, dizendo que iria atear fogo.


O suspeito foi localizado na área externa da residência, próximo à churrasqueira, segurando um galão com o líquido inflamável. Assim que percebeu a presença da guarnição, ele largou o recipiente no chão e passou a insultar os policiais, chamando-os de “vagabundos”, “corruptos” e desafiando-os a tirá-lo de casa.

Publicidade


Imagem
Homem ameaça ex-enteado com arma e acaba preso em Arapongas
Um homem foi preso na tarde deste domingo (9) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) após ameaçar o ex-enteado com uma arma de fogo durante uma discussão.


Em seguida, ele tentou resistir à prisão, desferindo chutes e socos contra os agentes. Os policiais precisaram imobilizá-lo e realizar o uso de algemas para contê-lo. 


Após ser preso em flagrante, o homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento Alberto Esper Kallas para atendimento médico e, posteriormente, levado à 5ª Central Regional de Flagrantes da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.


A polícia confirmou que a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o agressor, incluindo ameaças semelhantes envolvendo fogo nos anos de 2022, 2023 e 2024. Apesar do susto, mãe e filha não sofreram ferimentos aparentes, mas precisaram trocar de roupa antes de comparecer à Delegacia, pois estavam encharcadas com o líquido inflamável.


Imagem
Acusado de furtar mais de R$ 5 mil em produtos de mini mercado de condomínio é preso em Londrina
Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste sábado (8) em Londrina, suspeito de furtar produtos de um mini mercado localizado dentro de um condomínio no bairro Palhano, na Zona Sul.
policia Policiais PR PM Fogo Ameaça Incendio incêndio Violência Violência contra mulher Violência doméstica mulher criança prisão Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas