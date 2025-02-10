Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Queria ver a ex-esposa

Homem ameaça ex-enteado com arma e acaba preso em Arapongas

Redação Bonde
10 fev 2025 às 11:45

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso na tarde deste domingo (9) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) após ameaçar o ex-enteado com uma arma de fogo durante uma discussão.


Segundo a vítima, o agressor, que mora nos fundos da residência, se irritou ao ser impedido de ver a ex-esposa. Durante o desentendimento, o suspeito teria pegado uma carabina calibre 32 e começado a montá-la para usar contra o jovem, que acionou a Polícia Militar.

Cadastre-se em nossa newsletter


Ao chegar ao local, a equipe encontrou a arma e, posteriormente, o suspeito, que retornou à residência. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia, onde também foram apreendidas quatro munições intactas.


Imagem
Acusado de furtar mais de R$ 5 mil em produtos de mini mercado de condomínio é preso em Londrina
Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste sábado (8) em Londrina, suspeito de furtar produtos de um mini mercado localizado dentro de um condomínio no bairro Palhano, na Zona Sul.


Imagem
Colisão entre carro e motocicleta deixa um jovem de 23 anos morto em Londrina
Um motociclista de 23 anos morreu na tarde deste domingo (9) em um grave acidente na PR-545, em Londrina, no Norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 6 da rodovia.
policia Policiais PR PM Ameaça arma prisão Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas