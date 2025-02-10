Homem ameaça ex-enteado com arma e acaba preso em Arapongas

Um homem foi preso na tarde deste domingo (9) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) após ameaçar o ex-enteado com uma arma de fogo durante uma discussão.





Segundo a vítima, o agressor, que mora nos fundos da residência, se irritou ao ser impedido de ver a ex-esposa. Durante o desentendimento, o suspeito teria pegado uma carabina calibre 32 e começado a montá-la para usar contra o jovem, que acionou a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a arma e, posteriormente, o suspeito, que retornou à residência. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia, onde também foram apreendidas quatro munições intactas.



