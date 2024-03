Adeptos do mountain bike ganham novo roteiro no Desafio das Capelas

O número de pessoas que escolhe o ciclismo como esporte vem crescendo, principalmente por ser considerado fácil de aprender. Segundo estudo divulgado este ano pela Federação Mundial da Indústria de Artigos Esportivos, o aumento registrado no número de adeptos da modalidade no último ano foi de 11%.





Junto com a demanda pelo esporte, cresce também o número de opções para a prática do ciclismo, em especial do mountain bike que leva os praticantes para experiências contemplativas e vivências de superação.





Foi pensando nisso que um novo roteiro acaba de entrar para o calendário do esporte. O Desafio das Capelas, em Alvorada do Sul, norte do Paraná, promete oferecer uma experiência impactante aos ciclistas em meio às trilhas deslumbrantes da região, cercadas pelas águas do Rio Paranapanema.

Os percursos serão de 20 km e 50 km, com a maior parte dos trajetos em estradas rurais onde estão cinco diferentes capelas que guardam histórias da localidade.





Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora Aparecida, Rivieira do Nascente, Rivieira do Poente e Santo Antônio são as capelas que permeiam todo o trajeto cercado pelas paisagens naturais como lagos, riachos, matas e o próprio Rio Paranapanema.





“O objetivo é ser um evento de superação pessoal e não uma competição para que todos possam desfrutar de momentos inesquecíveis. Em todo o trajeto haverá pontos de hidratação e acompanhamento com carros de suporte e ambulância”, destacou Erica Bufalo, secretária de Turismo em Alvorada do Sul.





