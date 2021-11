Adolescente de 16 anos é assassinado em Sarandi; Apuração aponta ciclista como autor

Um adolescente de 16 anos foi assassinado na tarde deste domingo (31) no bairro Esperança, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá). Apuração preliminar da Guarda Municipal aponta que um homem de bicicleta teria atirado contra o jovem, que correu para sua residência, mas caiu desfalecido na casa vizinha.

De acordo com a PM (Polícia Militar), não foi possível levantar características acerca do atirador porque os populares demonstraram receio em falar com a equipe.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e atestou o óbito do rapaz.





Compareceram, inclusive, a investigação da Polícia Civil e a perícia do Instituto de Criminalística.

O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste).