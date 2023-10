Adolescente de 16 anos fica ferida após carro capotar na PR-323, em Rolândia

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após o carro que estava capotar na PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (24).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo Chevrolet Astra, que era conduzido por um jovem de 21 anos, trafegava pela via quando, ao atingir o KM 85, capotou e foi parar na margem direita da via.

O acidente foi registrado no sentido do entrocamento da PR-170 ao entroncamento da BR-369.





O condutor do veículo não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. A adolescente ferida foi encaminhada para o Hospital São Rafael, em Rolândia, para receber atendimento.