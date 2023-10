Passageiro de veículo oficial morre em colisão frontal na PR-218, em Sabáudia

Um idoso de 69 anos que era passageiro de um veículo oficial morreu após colidir frontalmente com um automóvel SUV na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina) na tarde desta terça-feira (24).





Segundo informações recolhidas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Spin com placas de Terra Rica/PR pela rodovia no sentido de Arapongas a Astorga quando, ao atingir o KM 233, colidiu com Volvo XC60, que seguia na direção contrária.

O passageiro de 69 anos morreu ainda no local. O condutor do veículo oficial, de 62 anos, e outro passageiro, de 59 anos, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





O motorista do Volvo XC60, de 28 anos, e o passageiro, de 23 anos, também tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para a instituição de saúde para receber atendimento médico.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) foi acionada, assim como peritos e profissionais do IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo do passageiro morto.