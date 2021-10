Adolescentes não prestam socorro em acidente em Londrina e são apreendidos com moto furtada

Dois adolescentes, que ocupavam uma Honda CG Fan, foram apreendidos na manhã desta terça-feira (26) no bairro Parigot de Souza, zona norte de Londrina, após colidirem em uma motoneta Honda Biz e não prestarem socorro ao motorista dela. A PM (Polícia Militar) informou ter verificado que a motocicleta usada pelos jovens foi furtada na segunda-feira (25).

Eles saíram da rua Arlindo dos Santos Gomes e entraram na avenida Saul Elkind, ignorando o sinal vermelho do semáforo, e bateram na Biz. O motociclista atingido atravessou o canteiro central da via e se chocou em um automóvel Pálio parado no sinaleiro, caiu no chão e fraturou o tornozelo.

A equipe policial iniciou uma perseguição e abordou os infratores na rua Antonio Muniz Franco. Eles foram apreendidos juntamente com a moto furtada. Confessaram, ainda, que estavam indo comprar drogas, segundo a polícia.

O motorista da Honda Biz foi atendido e encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital do Coração.





A Biz e o Pálio, apesar de danificados, foram liberados aos proprietários pois não portavam pendências.