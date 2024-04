Caminhão tomba e serragem fica espalhada sobre a pista na PR-160, em Figueira

Um caminhão trator com semi-reboque tombou na PR-160, em Figueira, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (23). A carga de serragem ficou espalhada sobre a pista, o que comprometeu o trânsito durante algumas horas.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um idoso de 65 anos dirigia o caminhão no sentido de Curiúva a Figueira quando, ao passar pelo KM 148, perdeu o controle da direção, o que causou o tombamento do veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista ficou levemente ferido e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





Após o tombamento, a carga de serragem que o caminhão transportava caiu com o impacto e ficou espalhada sobre a pista. Os policiais tiveram de sinalizar a pista com o apoio da empresa Sinaliza. O trânsito, então, funcionou no sistema de pare e siga por algumas horas.





O caminhão trator foi removido por um guincho, mas o semi-reboque permaneceu no local de tombamento, visto que não pôde ser retirado.





A equipe da Polícia Rodoviária Federal permaneceu no local até a remoção completa, já que o acidente aconteceu em uma curva acentuada em um trecho de declive em pista simples. Além disso, a sinalização da via em ambos sentido foi mantida por cones da empresa Sinaliza.