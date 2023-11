Gaeco cumpre dois mandados em investigação de fraude em contrato de transporte escolar

Em Imbituva, no Sudeste do estado, o Ministério Público do Paraná, com apoio da Polícia Civil, cumpriu nesta sexta-feira, 17 de novembro, dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da comarca. A operação, denominada Dolos, foi deflagrada pelo Núcleo de Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e apura possível irregularidade num contrato emergencial de transporte escolar.





As investigações identificaram que uma empresa contratada de forma emergencial e com dispensa de licitação pelo Município de Imbituva, para realização de transporte escolar, teria apresentado uma série de documentos falsos – como as “autorizações de circulação veicular escolar” dos ônibus e micro-ônibus que seriam utilizados para transportar os alunos. A apuração do caso começou em setembro, a partir de informações prestadas pelo Detran-PR, que identificou as falsidades ao analisar os documentos.





A empresa investigada foi contratada duas vezes pelo Município, em 2022, por meio de contratos emergenciais que, somados, excederam o valor de um milhão de reais. Com a operação desta sexta-feira, o Gaeco pretende verificar como os documentos falsos foram produzidos e se houve participação ou facilitação de agentes públicos para a contratação fraudulenta da empresa