Solução para segurança púbica vence 1º Hackathon Smart Cities, em Londrina

Ficaram em segundo lugar a equipe AquaVoltex, que monitora vazamentos no sistema de distribuição de água, e em terceira colocada a equipe Me Joga No Lixo, solução biotecnológica para melhorar a gestão de resíduos para aprimorar o processo de compostagem e torná-lo mais eficiente.

O resultado foi anunciado no fim da manhã deste domingo (8), depois que as equipes apresentaram seus projetos em pitchs para uma banca formada por especialistas, representantes dos realizadores e patrocinadores.

A equipe Guard Eye - Intelligence Artificial, com um aplicativo que ajuda a combater assaltos e homicídios, atua na segurança escolar, feminina, pública, comercial, identificação de placas de veículos e implementação de blitz inteligente foi a grande vencedora do 1º Hackathon Smart Cities, idealizado pela Governança Londrina Inteligente e realizado dentro do 1º FIIL (Festival Internacional de Inovação de Londrina).





“Tivemos diversas ideias e projetos que criaram soluções importantes para Londrina e para nossas cidades, tornando-as mais inteligentes. Como maratona, precisamos escolher apenas uma vencedora, mas, desejamos que todas as boas e grandes ideias possam ser colocadas em práticas, desenvolverem-se em startups e empresas”, afirma Cristianne Cordeiro Nascimento, presidente da Governança Londrina Inteligente e Assessora de Relações Institucionais e Inovação da Fundação Araucária.





Além dela, estiveram na banca Gerson Guariente, vice-presidente do Sinduscom e diretor de Relações Institucionais da Acil; Lúcio Kamiji, presidente da Estação 43; Rubens Negrão, gerente regional Norte do Sebrae/PR; Edgar Suzuki, gerente regional de Londrina no CREA-PR; Marcos Rodrigues, presidente da ANPEA; e Agostinho Rezende, CEO da Maptriz Smart Cities. Durante o fim de semana da maratona, os participantes tiveram palestras, oficinas e mentoria com profissionais e especialistas de diversas áreas. Na manhã de domingo, realizaram o





As iniciativas vencedoras receberam R$ 3 mil (primeiro lugar), R$ 2 mil (segundo lugar) e R$ 1 mil (terceiro lugar). Idealizado pela Governança Londrina Inteligente, o Hackathon Smart Cities tem realização da UniFil, Anpea, Crea-PR, Sebrae/PR, apoio financeiro da Fundação Araucária e Governo do Estado do Paraná, além do apoio institucional da Estação 43, da Governança das Instituições de Ensino Superior e do APL TIC Londrina. O Hackathon tem o patrocínio da JET e Maptriz Smart Cities.