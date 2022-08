Aeroporto de Londrina é o mais pontual do Brasil, aponta site britânico

O levantamento feito pela Official Aviation Guide (OAG), no mês de julho, classifica o Aeroporto de Londrina como o mais pontual do Brasil. Dentre os 20 aeroportos mais bem avaliados no mundo, o aeroporto paranaense, administrado pela CCR Aeroportos, aparece em 11º lugar no ranking.

A OAG é provedor global de dados de viagens com sede no Reino Unido e considerou no levantamento dados como: os voos que partem com uma tolerância de até 15 minutos do horário previsto. Em Londrina 96% das partidas aconteceram no horário, no mês de avaliação, lhe conferindo, também, a posição de mais pontual do Brasil. (com informações da assessoriea de imprensa da CCR Aeroportos)