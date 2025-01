Aeroporto de Londrina movimentou mais de 784 mil passageiros em 2024

Em 2024, a CCR Aeroportos concluiu as obras de melhoria no Aeroporto de Londrina, frutos de um investimento de mais de R$ 200 milhões.

"Já registramos um aumento muito interessante no último ano e, com a nova infraestrutura que Londrina recebeu na última semana, é esperado que o crescimento continue ainda maior”, destacou.

Desde 2022, quando a CCR Aeroportos passou a administrar o aeroporto, mais de dois milhões de passageiros passaram pelo local. De acordo com o gerente do terminal, Juliano Castro Duarte, a expectativa é de que este número cresça ainda mais em 2025.

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, no Norte do Paraná, registrou uma movimentação de 784 mil passageiros, entre embarques e desembarques.

As intervenções foram anunciadas em 2023 e levaram 484 dias, com um investimento que chegou a R$ 200 milhões.

Com investimento de R$ 200 milhões, obras do Aeroporto de Londrina são entregues pela CCR

Modernizado e com mais possibilidades para atrair novas rotas, a expectativa é que o número de passageiros cresça em 2025. Para isso, a concessionária mantém diálogo com as companhias aéreas, com o objetivo de reforçar a demanda e o potencial econômico e turístico da região.





As obras entregues englobam, também, a instalação de uma nova e ampla sala de embarque, mais opções comerciais, uma sala VIP e duas novas pontes de embarque (fingers) que elevam o padrão de atendimento aos passageiros.





“São mudanças importantes para melhorar o funcionamento do aeroporto. Estamos contentes em poder entregar à população de Londrina um espaço moderno e funcional que com certeza contribui significativamente para o desenvolvimento de toda região Norte do Paraná”, finaliza o gerente do aeroporto.