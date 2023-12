Análise: Pesquisa mostra eleição aberta em Londrina na disputa pela sucessão de Belinati

A pesquisa do Instituto Multicultural/Folha de Londrina/Paiquerê 91,7 que indica a intenção de votos para a Prefeitura de Londrina, divulgada na semana passada, mostra um quadro aberto e políticos ligados a Jair Bolsonaro (PL) ou às pautas do ex-presidente com mais chances de vitória. Segundo analistas ouvidos pela FOLHA, a indicação é que o eleitorado deverá optar por um candidato com perfil conservador e que os apoios do governador Ratinho Junior (PSD) e do prefeito Marcelo Belinati (PP) poderão ser decisivos.





Na pesquisa estimulada (quando os nomes são mostrados para o eleitor), os primeiros colocados são o deputado federal Filipe Barros (PL), com 16,7% das intenções de votos, e o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), com 15%. Coronel Villa (que deve se filiar ao PSDB) aparece com 11,7%. Em outro cenário, sem o nome de Amaral, Barros chega a 24,2% e a deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD) atinge 16,7%, seguida pelo também deputado estadual Tercílio Turini (PSD), com 10,8%.

Publicidade

Publicidade





Para Clodomiro Bannwart, analista político e professor de Filosofia do Direito na UEL (Universidade Estadual de Londrina), o destaque do levantamento são as aprovações das gestões de Ratinho Junior e Marcelo Belinati, o que poderá influenciar na eleição. A aprovação do governador é de 62,5% entre os londrinenses e vem crescendo (em agosto, era de 57%). Já a administração do prefeito é aprovada por 69% (era de 67,5% em agosto).





“O Marcelo Belinati tem um crescimento na aprovação do mandato, é um crescimento robusto, que não oscila. O Ratinho chega perto dos 70% e o Bolsonaro teve praticamente 70% dos votos em Londrina. São três nomes que podem definir ou influenciar a eleição”, afirma Bannwart. “É uma eleição aberta. Trata-se de saber quem tem mais força, o ex-presidente, o governador ou o prefeito”.

Publicidade





CAPITAL POLÍTICO

O especialista avalia que Filipe Barros e Tiago Amaral largam com certa vantagem, mas destaca que o posicionamento de Belinati poderá influenciar. “Barros tem o ex-presidente mais bem votado na cidade e Tiago Amaral representa o partido do governador. O Marcelo Belinati tem dado indicativos de que não vai apoiar ninguém, mas construiu um capital político importante, que serve de negociação. Ele poderá disputar o Senado ou o governo do Estado. Aí entram questões de bastidores, de negociações internas, é um xadrez que não envolve somente a eleição municipal”.

Publicidade





Para o analista, possíveis candidatos que atuam na área da comunicação, como a deputada estadual Cloara Pinheiro e o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), ainda têm força. “O Barbosa Neto já tentou em outra oportunidade ser candidato a prefeito [em 2020], mas não tem mais o status do passado. Se ele sair para vereador pode ser eleito, ainda tem vínculo com programa de rádio. Tivemos o caso da vereadora Lu Oliveira (PL) e da deputada Cloara Pinheiro, que saíram dos meios de comunicação”.









LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA: Tendência de buscar voto do eleitor bolsonarista