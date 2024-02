Entenda o que é o Ano Novo Chinês, que começa neste sábado

Neste sábado (10), milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Ano Novo Chinês, uma das festividades mais importantes e aguardadas na cultura chinesa. Este evento marca o início do ano lunar e é repleto de tradições, simbolismos e rituais que envolvem a comunidade chinesa em uma atmosfera de renovação e prosperidade.





ORIGENS

Publicidade

Publicidade





O Ano Novo Chinês, também conhecido como o Festival da Primavera, tem origens antigas que remontam a mais de 3.800 anos. Baseado no calendário lunar, cada ano é representado por um dos doze animais do zodíaco chinês, sendo este o Ano do Dragão, conforme o ciclo atual.





O Dragão é associado à sorte, poder e nobreza, trazendo consigo a promessa de um ano marcado por grande otimismo e realização. Segundo a tradição chinesa, as características do animal do zodíaco do ano influenciam eventos globais e individuais.



Publicidade





COMEMORAÇÕES





As festividades do Ano Novo Chinês começam semanas antes do dia oficial, com as famílias se reunindo para a tradicional limpeza das casas, afastando maus espíritos e abrindo espaço para a boa sorte. A decoração com lanternas vermelhas, símbolo de sorte e prosperidade, é uma prática comum durante esse período.

Publicidade





As celebrações atingem o ápice na véspera do Ano Novo com um jantar festivo em família, conhecido como "reunião da primavera". O banquete é recheado de pratos simbólicos, como o peixe, que representa abundância, e os bolinhos de arroz, que simbolizam a união familiar.