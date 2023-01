Após decisão do STF, bolsonaristas desmontam acampamento em frente ao Tiro de Guerra

Após 70 dias acampados em frente ao Tiro de Guerra de Londrina, na zona leste, os manifestantes bolsonaristas contrários ao resultado democrático das urnas desmontaram, na tarde dessa segunda-feira (9), as tendas e barracas montadas em frente ao quartel. O grupo estava acampado desde o dia 30 de outubro de 2022 após não aceitarem a derrota nas urnas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que perdeu as eleições para o presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT)





A desmobilização foi feita de forma pacífica após negociação com a PM (Polícia Militar) para cumprir ordem judicial assinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Entretanto a equipe de reportagem da FOLHA foi hostilizada por um grupo de manifestantes. Um homem chegou ameaçar bater na equipe de reportagem mesmo estando em frente a um capitão da PM.

Publicidade

Publicidade





Ao todo quatro oficiais da Polícia Militar, em duas viaturas, acompanhavam a retirada da estrutura montada no local, mas nenhuma outra ocorrência foi registrada. Dois banheiros químicos que estavam no acampamento foram recolhidos no início da tarde, o restante dos apetrechos como lonas, bandeiras do Brasil, cadeiras e garrafões de água foram recolhidos e levados carros dos próprios manifestantes. Um outro veículo com guindaste que portava uma bandeira também foi retirado do local.





A tenda principal de 10 metros de largura começou a ser desmontada às 16 horas por uma empresa de locação de Londrina. A FOLHA fez uma consulta por telefone e o aluguel da mensal da tenda custa R$ 2.500,00, mas os financiadores não foram encontrados. Para os 70 dias de acampamento, o aluguel da tenda gira em torno de R$ 6 mil.

Publicidade





Os manifestantes não quiseram dar entrevista e questionaram o fato da imprensa não ter passado em outros momentos para acompanhar o 'movimento', que é considerado antidemocrático, pois pede intervenção militar, o que é proibido de acordo com a Constituição. Alguns carros com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhavam o desmobilização. A maioria eram homens adultos e senhores e sonharas idosas.





A decisão para desobstruir os quartéis foi publicada no início da madrugada desta segunda e determina que a retirada dos acampamentos deve ser realizada, em 24 horas, pela Polícia Militar, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal, se necessário, devendo ao Governador do Estado e Distrito Federal ser intimado para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade pessoal.





Em entrevista coletiva durante a manhã em Curitiba, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, informou que reuniu a Polícia Militar e responsáveis para fazer a retirada das pessoas da frente dos quartéis do Estado, incluindo as três bases com mobilização de acampamentos na capital nos bairros Boqueirão, Pinheirinho e Bacacheri.