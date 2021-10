Após dias chuvosos, Londrina terá clima estável até, pelo menos, sexta-feira, prevê IDR

O sol volta a brilhar predominante nesta quarta-feira (20) após sequentes dias de chuva em Londrina. O astro rei ainda surge entre nuvens nesta terça (19), mas a probabilidade de chover, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa, é pouca.





Se vierem, as pancadas chuvosas serão isoladas. É apenas no fim de semana que áreas de instabilidade encontram condições para retornarem, espera a pesquisadora.

O acumulado pulviométrico de outubro está em 206 milímetros, índice que representa 135% da média histórica de 152 mm, referente a todo o mês.

A chuva deixou rastros, afastando o tempo seco mesmo após sua partida. A umidade relativa do ar esteve em 89% nesta segunda (18).





Temperaturas voltam a subir

Sem chuva e com o regresso do protagonismo solar, as temperaturas sobem. Elas foram de 16,2ºC pela manhã e não devem ultrapassar 22ºC.





Máximas podem atingir entre 25ºC e 27ºC nesta quarta (20) e 28ºC até sexta-feira (22).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.