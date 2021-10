Ventos e descargas elétricas podem acompanhar chuva em Londrina nesta sexta

O barulho da chuva pode ter sido o despertador para muitos londrinenses no início da manhã desta quinta-feira (14). A instabilidade perde força ao longo do dia, mas deve retornar intensa na sexta (14), quando o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) não descarta a possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas.





Até por volta das 10h, choveu 9,3 milímetros na cidade, o que contribuiu para o acumulado de 160 mm que, há 14 dias desde o início de outubro, ultrapassou a média pulviométrica de 152 referente a todo mês.

Para o sábado (14) e domingo (15), o meteorologista Reinaldo Kneib espera pancadas chuvosas esporádicas pela tarde. O maior volume hídrico segue esperado para esta sexta.





Temperaturas





A chuva e a escassa presença do sol contribuem para a redução das temperaturas, que não devem ultrapassam 25ºC nesta quinta (14) e sexta (15), prevê Kneib.





Mínimas nesta manhã foram de 16,5ºC e sobem até os 19ºC na sexta.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.