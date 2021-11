Após furtar supermercado, homem é espancado por moradores no Norte do PR

Um homem, que não teve a idade revelada, levou socos e pontapés de moradores de um bairro de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina) depois de furtar um supermercado na cidade. Ele precisou ser levado até o hospital, mas acabou preso assim que recebeu alta.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a Polícia Militar, tudo começou quando a funcionária do estabelecimento foi abordada pelo ladrão. Com uma faca, ele levou 150 reais do caixa e mais um celular. O rapaz é suspeito de cometer outros furtos e roubos no município.

Continua depois da publicidade





O assaltante só foi encontrado horas mais tarde, quando a PM foi informada de que ele estava sendo agredido por algumas pessoas. O espancamento foi filmado e postado nas redes sociais. A viatura chegou ao local, mas não encontrou ninguém.