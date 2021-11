Secretários estaduais do Paraná recebem ameaças por suposta obrigatoriedade de vacinação em crianças

Os secretários estaduais da Saúde, Beto Preto, e da Educação e do Esporte, Renato Feder, fazem parte do "grupo" de ameaçados por meio de um e-mail direcionado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e recebido na manhã de quinta-feira (28).

Cinco diretores do órgão também foram ameaçados. O autor da mensagem, cujo conteúdo foi divulgado pela imprensa, diz que quem atentar contra a saúde dos seus filhos será "morto".

A alusão feita neste trecho foi à suposta obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para a efetivação da matrícula escolar no estado, o que, pelo menos por enquanto, não ficou estabelecido pela Sesa.





O e-mail com a ameaça foi enviado no dia seguinte à farmacêutica Pfizer informar que pedirá a autorização da Anvisa para o uso de suas vacinas em crianças entre 5 e 11 anos.



A FOLHA entrou em contato com as assessorias dos secretários, que disseram terem ficado sabendo do conteúdo da mensagem por meio da imprensa e que ainda analisam quais seriam as medidas cabíveis.





Entretanto, a própria Anvisa acionou a Polícia Federal e o Ministério Público, e remeteu ofícios ao STF (Supremo Tribunal Federal), Ministério da Justiça e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado relatando o fato.







