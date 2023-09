Apucarana realiza 'Domingo no Parque' no Lago Jaboti

A secretaria municipal de Esportes de Apucarana (Centro-Norte) promoverá o evento "Domingo no Parque" no próximo dia 17, das 8h30 às 11h30, no Lago Jaboti.





O secretário municipal de Esportes, Tom Barros, disse que o evento acontecerá nas proximidades do Jaboticão.

“No local teremos um palco, com apresentações de tai chi chuan, kung fu, dança e de ginástica maluca, com a rua ficando livre para você pedalar, andar de skate, roller e patins com seus filhos. Teremos também uma caminhada ecológica, alongamento, yoga e um circuito recreativo”, detalha.





Ainda como parte da programação, haverá dicas de nutrição, de alimentação saudável, teste de glicemia, de aferição de pressão arterial, apresentação de serviços da secretaria da Mulher e Assuntos da Família e distribuição de mudas.





“Vamos realizar uma belíssima festa, pensando no bem estar e na saúde de todos os apucaranenses”, disse Barros.





