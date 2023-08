Arapongas pode ter falta de água ou baixa pressão na rede nesta segunda-feira

Em função das ocorrências do fim de semana, a Sanepar já está atendendo clientes sensíveis, como unidades de saúde, escolas, creches e asilos, com caminhões-pipa. A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar informa que, em função do rompimento da adutora na saída do Reservatório Higienópolis, haverá falta de água na região central de Londrina nesta segunda-feira (21).

A Sanepar reforça que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.







O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a Companhia recomenda que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.





Para consultar essa e outras informações, é possível fazer o download do aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar: www.sanepar.com.br