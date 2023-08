Rompimento em adutora do Reservatório Higienópolis deixa região central de Londrina sem água

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, por conta do rompimento da adutora na saída do Reservatório Higienópolis, localizado na esquina da avenida Higienópolis com a rua Tupi, a região central de Londrina ficará sem água nesta segunda-feira (21).





Os princilais bairros afetados são, além do centro, afeta as vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo e Petraróia.

O conserto da tubulação deve ser concluído durante a manhã e a distribuição de água deve se normalizar de maneira gradativa até o final da tarde. A população precisa economizar água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.