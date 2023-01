Ato artístico em memória da bailarina Magó acontece nesta quinta em Maringá

Em memória da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, a Magó, vítima de feminicídio em 2020, acontece na quinta-feira, 26, o ato artístico e cultural ′3 anos sem Magó′.





A ação será às 8h30, na Praça do Teatro Reviver Magó, e conta com apoio da Prefeitura de Maringá, por meio da Semulher (Secretaria da Mulher).

Publicidade

Publicidade





Aberto ao público, o ato contará com apresentações culturais como dança circular, hip hop, capoeira feminina, aulas de yoga e ações de ativismo em defesa da vida de mulheres e em memória à bailarina.





“As ações visam prestigiar a mulher que Maria Glória foi e toda sua luta pela cultura e pela defesa em prol de outras mulheres. É uma luta por justiça, para que nenhuma mulher passe por qualquer violência”, reforça a secretária da Mulher, Terezinha Pereira.

Publicidade





RELEMBRE O CASO





Magó foi encontrada morta em 26 de janeiro deste ano perto de uma cachoeira em Mandaguari (Noroeste).

Publicidade





A bailarina havia saído de casa um dia antes para ir a uma chácara a 8 km de Mandaguari, onde realizaria um retiro espiritual.





A mãe de Maria Glória a levou até o local e a buscaria no fim da tarde do dia seguinte. O local estava lotado de pessoas na época, pois estava tendo treinamento de brigadistas. Magó foi lá para rezar e ficar no meio da natureza.

Publicidade





Por volta das 15h30 ela desceu para a cachoeira e não voltou mais. A polícia prendeu Flávio Campana, de 41 anos, com principal suspeito. O inquérito policial foi concluído em 13 de março de 2020.





SERVIÇO

Publicidade





Ato: ′3 anos sem Magó′

Quando: quinta-feira, 26, às 8h30

Onde: Praça do Teatro Reviver Magó