Avião com dez passageiros cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Um avião de pequeno porte caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). A informação preliminar da Defesa Civil aponta que a aeronave transportava dez pessoas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi para o município e, também preliminarmente, informou que os ocupantes não sobreviveram.





“No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram”, escreveu em publicação nas redes sociais.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que o avião decolou de Canela, cidade vizinha a Gramado. Antes de cair, o avião colidiu na chaminé de um prédio, e em seguida, no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços ainda alcançaram uma pousada, onde, pelo menos, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.





O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave. No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade em razão da inalação de fumaça.





A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que foi acionada para realizar a investigação da ocorrência, envolvendo a aeronave de matrícula PR-NDN. De acordo com o registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ela está em nome de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, em situação normal de aeronavegabilidade, e poderia ser utilizada para transporte privado, com operação negada para táxi aéreo.





Ainda não há informação da identidade das vítimas do acidente.