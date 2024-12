Colisão frontal entre carro e caminhão deixa dois mortos no Noroeste do Paraná

Duas pessoas morreram após um carro e um caminhão baterem de frente na PR-082, em Rondon, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste sábado (21).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 24 anos dirigia um Volkswagen Gol pela rodovia quando, no KM 501, colidiu frontalmente com um caminhão Volvo FM 540 GX4T com dois semirreboques, que era conduzido por um homem de 58 anos.





O acidente deixou a via totalmente interditada em ambos os sentidos e, além dos danos materiais a ambos os veículos, causou a morte de duas pessoas: o motorista do Gol e um passageiro do carro, de 25 anos. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.





Além disso, a colisão deixou um passageiro do Gol, de 23 anos, ferido, assim como o condutor do caminhão. Ambos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados a instituições de saúde.