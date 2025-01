Banho de rio seguro: Bombeiros dão dicas para evitar cabeça d'água e outros riscos

Pai e filho de 11 anos morrem após motocicleta colidir com carro no Noroeste do Paraná

Um motociclista e seu filho de 11 anos morreram após a motocicleta em que estavam colidir de frente com um carro na BR-272, entre Campo Mourão e Farol, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (12).