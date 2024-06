Bebê de um ano e nove meses é atropelado por motociclista sem CNH e morre em Apucarana

Um bebê de um ano e nove meses morreu após ser atropelado por um motociclista que não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde deste domingo (16).





Segundo a Polícia Militar, moradores do Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, onde o acidente aconteceu, levaram a criança até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Município. O bebê, porém, teve de ser transferido ao Hospital da Providência, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O óbito da criança causou comoção na cidade. A Secretaria Municipal de Educação publicou, em suas redes sociais, uma nota lamentando a morte da criança.





"O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento do menino Claudemar Gael Neves Rodrigues (1 ano e 9 meses), ocorrido no final da tarde de ontem (16/6). Ele era aluno do CMEI Professora Laura Mareze Martinelli, no residencial Fariz Gebrim", diz a publicação.

