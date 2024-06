Homem que pilotava moto sem placa foge da polícia e acaba morto em acidente no Norte Pioneiro

Um homem que tentou fugir da Polícia Militar acabou morto em um acidente na tarde desta sexta-feira (14) em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.





De acordo com os agentes, policiais militares faziam um patrulhamento no Município quando viram um homem pilotando uma motocicleta que fazia barulho em excesso, estava sem os retrovisores e com a placa dobrada, o que impossibilitava a identificação.

Ao notar a presença da viatura, o suspeito fugiu em alta velocidade, o que deixou os agentes desconfiados. Assim, os policiais começaram a perseguir o homem, que, a todo momento, se recusava a parar e a obedecer as ordens.





O motociclista chegou até a rodovia e, nesse momento, tirou o capacete para poder xingar e desafiar os agentes que o perseguiam.





Nesse momento, o homem forçou uma ultrapassagem a um caminhão que estava fazendo a conversão à esquerda e, com isso, colidiu a motocicleta contra o veículo.





O homem caiu e ficou desacordado. Os policiais foram até o suspeito e fizeram os primeiros atendimentos, bem como acionaram a viatura médica. Mesmo com o socorro, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho para o hospital.