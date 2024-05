IBGE mostra que 27,4% da população brasileira de 5 anos ou mais teve Covid

Até o primeiro trimestre de 2023, 55 milhões de pessoas de cinco anos ou mais de idade tiveram Covid-19 confirmada pelo menos uma vez por meio de teste ou diagnóstico médico no Brasil, estimou nesta sexta-feira (24) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O contingente equivale a 27,4% da população total nessa faixa etária (200,5 milhões), ou quase 3 em cada 10 pessoas. Os dados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) sobre a Covid-19.

De acordo com o IBGE, as estatísticas têm diferenças em relação a números do Ministério da Saúde porque parte dos casos pode não ter sido notificada nos sistemas oficiais. Os resultados do instituto se baseiam nas entrevistas da amostra da Pnad, que visita em torno de 210 mil domicílios no país.



O IBGE afirma que a região Centro-Oeste teve o maior percentual da população de cinco anos ou mais com casos de Covid-19 confirmados por testes ou diagnósticos médicos até o primeiro trimestre de 2023: 34,6%.

Sul (33,9%), Sudeste (30,4%) e Norte (23,9%) vieram na sequência. O Nordeste, por sua vez, teve a menor proporção: 18,4%.