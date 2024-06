Saiba quais são os 20 nomes de ruas mais usados no Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (14) novos dados do Censo Demográfico 2022, destacando as informações dos 106 milhões de endereços registrados no recenseamento.







A reportagem realizou o levantamento dos 20 nomes mais usados em logradouros. O jornal considerou apenas vias de trânsito, sendo eles os seguintes tipos: avenida, travessa, estrada, travessia, rodovia, via, alameda, passarela, trecho, ruela, estrada municipal, viaduto, estrada estadual, estrada nova, perimetral.



E o nome mais usado leva o nome do país: Brasil, que até virou título de novela. Ele teve 1.009 menções, seguido por São José (979) e Santo Antônio (951).

Nomes simples, como "A", "B", "Um" e "1" também estão na lista de mais usados, além de outros de santos. Nesse grupo, o nome que se destaca em 12º é Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente do país entre 1934 e 1945 e entre 1951 e 1954.



Esses dados fazem parte do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, um repositório com informações de todos os endereços no território nacional, regularizados ou não.