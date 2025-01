Alta temporada do turismo de verão deve gerar R$ 157 bilhões na economia

O estado do Ceará atrai visitantes não só pela capital Fortaleza, mas também por outras cidades, como Jericoacoara e Canoa Quebrada. A secretaria estadual de turismo (Setur-CE) estima que, de dezembro a fevereiro de 2025, as taxas de ocupação da rede hoteleira ultrapassem os 80%.



Em nota, o governo do Ceará afirma que a previsão de receita para essa alta temporada é de cerca de R$ 6 bilhões. "Esse desempenho reforça o papel estratégico do turismo como motor da economia, representando um crescimento de cerca de 10%, na comparação com o mesmo período do ano anterior (dezembro a fevereiro de 2024)."

Além da capital Fluminense, outras cidades litorâneas estão entre os dez destinos nacionais mais procurados para o verão. De acordo com a agência de viagens CVC, sete das dez cidades estão localizadas no Nordeste, como: Fortaleza, Salvador, Maceió, Natal, Praia do Forte, Porto Seguro e Porto de Galinhas. Também figuram na lista de destinos São Paulo e a Serra Gaúcha.