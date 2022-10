Beto Carrero World ironiza petistas e faz promoção para eleitores de Lula não irem votar no dia da eleição

O parque temático Beto Carrero World, localizado no litoral norte de Santa Catarina, divulgou uma promoção para incentivar eleitores de Lula a não votarem no segundo turno das eleições, que vai acontecer no dia 30 de outubro.





De acordo com o anúncio publicado nas redes sociais do estabelecimento, os petistas terão 25% de desconto no valor do passaporte, que poderá ser utilizado somente no dia da eleição e durante o horário de votação, das 8h às 17h.

