Cães e bombeiros do Paraná embarcam para o Rio Grande do Sul para ajudar em buscas por vítimas

O Paraná segue prestando o apoio ao Rio Grande do Sul com o envio de equipes e mantimentos para atender as vítimas das chuvas que atingiram a região.





Neste domingo (19), uma equipe do Corpo de Bombeiros composta por três bombeiros e dois cães embarcou com destino à região serrana do Vale do Taquari onde foram registrados deslizamentos de terra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os binômios, que é como são chamadas as duplas compostas pelo cão e pelo bombeiro, vão trabalhar na busca por pessoas desaparecidas em algumas das áreas mais afetadas pelas chuvas.





“São áreas onde a água já baixou, mas há muita lama, terra e escombros. Os animais têm a mobilidade necessária de se deslocar com mais facilidade por este terreno e de identificar, pelo odor, onde há vítimas”, afirmou o comandante do Canil Central do Corpo de Bombeiros, tenente Daniel Kaneko Leal.

Publicidade





Eva e Skull, os dois cães enviados, são treinados desde filhotes para fazer este tipo de busca. Os dois também contam com as certificações necessárias para atuar em desastres com deslizamento de terra.





Atualmente, o Corpo de Bombeiros do Paraná tem seis animais treinados e certificados para este tipo de ocorrência.

Publicidade