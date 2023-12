Campanha Papai Noel dos Correios amplia prazo para a entrega dos presentes

Campanha Papai Noel dos Correios é lançada em Londrina nesta quinta-feira

Oficialmente lançada no Paraná no dia 7 de novembro, a campanha Papai Noel dos Correios chegou a Londrina na manhã desta quinta-feira (16), quando os alunos da APS Down entregaram suas cartinhas, destinadas ao Papai Noel, a um carteiro.