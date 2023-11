Campanha Papai Noel dos Correios é lançada em Londrina nesta quinta-feira

Oficialmente lançada no Paraná no dia 7 de novembro, a campanha Papai Noel dos Correios chegou a Londrina na manhã desta quinta-feira (16), quando os alunos da APS Down (Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down) entregaram suas cartinhas, destinadas ao Papai Noel, a um carteiro.

A instituição de ensino, que é uma das parceiras do Correio na campanha, conta com mais de 260 alunos, que tiveram a oportunidade de pedir um presente ao Papai Noel. Dirceu dos Reis Neto, de 18 anos, é um dos estudantes que, com o auxílio de um padrinho, terá um Natal feliz.

"Pedi uma camiseta do Atlético Mineiro e um kit de material escolar, com canetas e cadernos. Escrevi isso na cartinha", conta o aluno.

Marcos Paulo, de 18 anos, também pediu uma camiseta, além de um anel e um boneco. "Vou brincar com meu irmão, que fez 11 anos, e vou vestir a camiseta", diz.

Na cerimônia simbólica de entrega das cartinhas endereçadas ao Papai Noel, um carteiro dos Correios recebeu o material. Simbolizando todos os profissionais que trabalham para que as crianças tenham acesso aos presentes, o carteiro disse se sentir lisonjeado por fazer parte de uma campanha capaz de transformar o Natal de milhares de famílias.





Waldenor Alves Pereira Junior, coordenador da campanha em Londrina, afirmou que a cerimônia ocorreu na APS Down para reforçar a proximidade entre as instituições e o compromisso social da iniciativa.

"Não discriminamos as crianças que têm Síndrome de Down, tratamos todas de forma igual, então quisemos marcar o lançamento local aqui. Queremos incentivar as crianças a escreverem as cartinhas e, também, os padrinhos a adotarem essas cartinhas", pontua.



Além da APS Down, outras instituições são parceiras da campanha Papai Noel dos Correios, como o Instituto Roberto Miranda e a Pastoral da Criança.

A CAMPANHA

Promovida há 34 anos, a campanha Papai Noel dos Correios pretende, neste ano, presentear mais de 1.500 crianças em Londrina e em cidades da região. Segundo Junior, a iniciativa tem como foco crianças de até 10 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Quanto às crianças com necessidades especiais, não há limite de idade.

"Existem duas possibilidades de a criança participar da campanha: os pais podem ou levar a cartinha fisicamente nos Correios ou cadastrar a cartinha no Blog Noel. Esse blog é o mesmo que o padrinho acessa para adotar o pedido de uma ou mais crianças", explica o coordenador.



Campanha Papai Noel dos Correios é lançada e crianças já podem enviar cartinhas A tradicional campanha Papai Noel dos Correios foi lançada nesta terça-feira (7).



Até esta quinta-feira, o sistema dos Correios contava com mais de 600 cartinhas escritas por crianças de Londrina e da região. De acordo com Junior, mais de 150 dessas cartinhas já foram adotadas por padrinhos.

"Essa é a segunda semana da campanha e já temos 25% das cartinhas adotadas, então agradecemos muito os padrinhos. Esperamos que, com a divulgação da campanha, mais crianças escrevam cartas e mais padrinhos as adotem. Nossa meta é ultrapassar o número de presentes entregues no último ano, que foi de 1.500", pontua.

COMO ADOTAR

Em Londrina, as cartinhas estão à disposição de padrinhos e madrinhas no blog da campanha e nas agências da rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 246, no Centro, e da avenida Arthur Thomas, 2.301, no Jardim Novo Sabará.



A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente pelos padrinhos, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.



O prazo de adoção de cartas e de entrega dos presentes na cidade termina no dia 15 de dezembro.





Decoração de Natal em Londrina deve ficar pronta na última semana de novembro As celebrações e a decoração do Natal de Londrina poderão ser vistas a partir da última semana de novembro.



RESPONSABILIDADE COM AS CRIANÇAS

O coordenador da campanha aponta que, no último ano, 49 padrinhos não entregaram os presentes solicitados nas cartinhas adotadas.

"Quando isso acontece, precisamos dar um jeito e contar com a ajuda de parceiros e empresas, mas é ideal que o padrinho saiba que, ao adotar uma cartinha, não está assumindo um compromisso com a gente, está assumindo um compromisso com a criança e com o seu Natal."