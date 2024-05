Climatologista alerta para risco de mais desastres ambientais no mundo

Chuvas intensas como as que atingem o Rio Grande do Sul são eventos extremos com tendência de se tonarem mais frequentes em todo o mundo. De acordo com o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP (Universidade de São Paulo) e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, Carlos Nobre, é necessário haver conscientização a respeito das mudanças climáticas.





“Todo mundo precisa abrir o olho. No mundo inteiro, esses fenômenos extremos estão acontecendo. Em 2021 tivemos recorde de chuvas em uma parte da Europa, e morreram mais de 100 pessoas. Em 2022, houve recorde de chuva no Grande Recife e, em duas horas, em Petrópolis. No ano passado, em fevereiro, tivemos o maior volume de chuva da história do Brasil com 600 milímetros (mm) em 24 horas no litoral norte de São Paulo, na cidade de São Sebastião”, afirmou o climatologista em entrevista à Agência Brasil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nobre alerta que as temperaturas extremas que estão ocorrendo, com o registro de 2023 e parte de 2024 como os anos mais quentes da história em um longo período.





“O Instituto Climático Copernicus mostrou que foram os anos mais quentes em 125 mil anos. Para ver a temperatura a que o planeta Terra chegou no ano passado e neste ano, tem que ir ao último período interglacial, 125 mil anos atrás. Esses fenômenos extremos, quando os oceanos estão muito quentes, marcaram recordes no ano passado e neste ano. Com isso, evapora muita água, e a água é o alimento de chuvas muito intensas em um lugar ou de seca em outro”, detalhou.

Publicidade