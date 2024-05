Defesa Civil de Londrina suspende recebimento de doações para o Rio Grande do Sul

A Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) de Londrina reforça que o recebimento de todo tipo de donativos a serem destinados para o Rio Grande do Sul está suspenso até a próxima semana.





Inicialmente, a campanha SOS RS concluiu na quarta-feira (8) a arrecadação de água, alimentos não perecíveis, ração animal, roupas, colchões, cobertores, entre outros itens. Porém, entre quinta (9) e sexta-feira (10), algumas pessoas continuavam chegando nos pontos com donativos essenciais. Nessas ocasiões, a coordenação avaliou cada caso e liberou o recebimento de mais itens.

Na tarde desta sexta-feira (10), chegou até o órgão um grande volume de donativos, que fez com que o órgão suspendesse o recebimento. O coordenador-geral da Defesa Civil de Londrina, Coronel Pedro Ramos, explicou que agora o enfoque será na separação e envio dos donativos. “Em razão da necessidade de darmos o encaminhamento a tudo que foi arrecadado até o momento, e pelo fato dos nossos espaços estarem lotados, suspendemos qualquer recebimento até a semana que vem, quando provavelmente já teremos enviado as doações”, frisou.





As equipes da Defesa Civil seguem trabalhando em conjunto com o corpo de voluntários para separar e organizar tudo o que foi recebido. Posteriormente, irá enviar outras cargas de mercadorias em direção ao Rio Grande do Sul. Para isso, o órgão precisa de mão de obra voluntária nos próximos dias. Quem se interessar em ajudar pode entrar em contato com a página oficial da Secretaria Municipal de Defesa Social no Instagram, @defesasocialondrina e informar sobre a disponibilidade.





