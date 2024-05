Conheça 10 hostels para se hospedar em São Paulo

Pouco conhecido no Brasil, o 15 de maio é celebrado como o Dia do Alberguista. A data marca o nascimento do criador do primeiro hostel no mundo, o alemão Richard Schirmann (1874-1961). Em 1912, ele abriu um albergue da juventude na Alemanha, e logo a ideia se espalhou pela Europa e o resto do mundo.



Os hostels ainda são o meio de hospedagem mais econômico. Em São Paulo, as diárias variam de R$ 35 a R$ 100, e o viajante tem cerca de 220 opções de estabelecimentos, segundo dados de março deste ano informados por Alex Vieira, presidente da associação do setor, a Hi Hostelling Brasil.

O modelo de viagem de albergue nasceu entre jovens viajantes, com a ideia de unir economia e interação social. No Brasil, o termo "albergue" é mais associado a abrigos sociais para pessoas em vulnerabilidade econômica do que a turismo. Porém, albergue e hostel têm o mesmo significado.



As características que definem um hostel incluem quartos compartilhados e preços mais baixos que de um hotel tradicional, além de cozinha e áreas comuns (bar, sala etc.) para incentivar interação social entre os hóspedes.

Para lembrar a data, conheça 10 hostels paulistanos de diferentes perfis e categorias, dos mais agitados aos mais tranquilos, dos mais baratos aos mais "gourmetizados''.